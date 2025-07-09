Direktori Syarikat
Leverage Edu
Leverage Edu Gaji

Gaji Leverage Edu berkisar dari $4,546 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pemasaran di peringkat rendah hingga $9,244 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Leverage Edu. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Pemasaran
$4.5K
Jualan
$6.5K
Jurutera Perisian
$9.2K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Leverage Edu ialah Jurutera Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $9,244. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Leverage Edu ialah $6,472.

