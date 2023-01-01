Level Home Gaji

Gaji Level Home berkisar dari $47,463 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $220,500 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Level Home . Dikemas kini terakhir: 11/27/2025