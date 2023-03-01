Direktori Syarikat
Leroy Merlin
Leroy Merlin Gaji

Julat gaji Leroy Merlin adalah dari $13,127 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $114,425 untuk Pereka Produk di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Leroy Merlin. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $35.1K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $77.4K
Pengurus Sains Data
$27.6K

Saintis Data
$16.1K
Pereka Produk
$114K
Jualan
$13.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$104K
Pengurus Program Teknikal
$53.4K
Kapitalis Ventura
$20.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Leroy Merlin ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $114,425. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Leroy Merlin ialah $35,087.

