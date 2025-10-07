Direktori Syarikat
Lennar
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • United States

Lennar Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian Full-Stack median in United States di Lennar berjumlah $100K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lennar.

Pakej Median
company icon
Lennar
Data Engineer
Miami, FL
Jumlah setahun
$100K
Tahap
RCG
Asas
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.3K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lennar?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Lennar in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $103,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lennar untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $100,250.

