Pampasan Jurutera Rangkaian in United States di Leidos berkisar dari $74.6K seyear untuk T1 hingga $99.1K seyear untuk T2. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $75K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Leidos. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
