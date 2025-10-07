Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Leidos berkisar dari $84.4K seyear untuk T1 hingga $233K seyear untuk T6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $98K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Leidos. Kemaskini terakhir: 10/7/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
