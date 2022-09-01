Direktori Syarikat
Leica Geosystems
Leica Geosystems Gaji

Gaji Leica Geosystems berkisar dari $45,188 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $120,142 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Leica Geosystems. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $116K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perkakasan
$120K
Sumber Manusia
$45.2K

Pengurus Produk
$109K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Leica Geosystems is Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,142. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leica Geosystems is $112,185.

