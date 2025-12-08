Direktori Syarikat
Legacy Health
Legacy Health Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United States di Legacy Health berkisar dari $101K hingga $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Legacy Health. Kemaskini terakhir: 12/8/2025

Purata Jumlah Pampasan

$108K - $127K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$101K$108K$127K$140K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Legacy Health?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Legacy Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $140,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Legacy Health untuk peranan Saintis Data in United States ialah $100,800.

Sumber Lain

