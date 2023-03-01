Direktori Syarikat
LeasePlan
LeasePlan Gaji

Gaji LeasePlan berkisar dari $10,235 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $159,100 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas LeasePlan. Dikemas kini terakhir: 9/8/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $90.6K
Penganalisis Perniagaan
$68.6K
Penganalisis Data
$70.4K

Saintis Data
$10.2K
Pereka Produk
$87K
Penganalisis Keselamatan Siber
$111K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$159K
Arkitek Penyelesaian
$122K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di LeasePlan ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $159,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di LeasePlan ialah $88,797.

