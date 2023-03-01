Direktori Syarikat
Leapwork
Leapwork Gaji

Julat gaji Leapwork adalah dari $77,028 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $134,712 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Leapwork. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Pereka Produk
$77.5K
Pengurus Produk
$78K
Jualan
$135K

Jurutera Perisian
$77K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Sumber Lain