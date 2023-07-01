Leapfin Gaji

Gaji Leapfin berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $195,975 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Leapfin . Dikemas kini terakhir: 9/14/2025