LeanIX Gaji

Gaji LeanIX berkisar dari $57,897 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $101,654 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas LeanIX. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $69.4K
Perunding Pengurusan
Median $102K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$69.3K

Pereka Produk
$57.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$83.2K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di LeanIX ialah Perunding Pengurusan dengan jumlah pampasan tahunan $101,654. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di LeanIX ialah $69,396.

