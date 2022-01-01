Direktori Syarikat
League Gaji

Julat gaji League adalah dari $68,665 dalam pampasan total tahunan untuk Pembangunan Perniagaan di hujung bawah hingga $150,750 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja League. Terakhir dikemas kini: 8/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $120K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $150K

Pembangunan Perniagaan
$68.7K
Penulis Iklan
$70.9K
Undang-undang
$144K
Pereka Produk
$116K
Penganalisis Keselamatan Siber
$151K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di League ialah Penganalisis Keselamatan Siber at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $150,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di League ialah $132,102.

