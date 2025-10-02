Direktori Syarikat
Latham & Watkins
Latham & Watkins Undang-undang Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Undang-undang median in New York City Area di Latham & Watkins berjumlah $324K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Latham & Watkins. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Jumlah setahun
$324K
Tahap
L3
Asas
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Latham & Watkins?

$160K

Soalan Lazim

El paquete salarial más alto reportado para un Undang-undang en Latham & Watkins in New York City Area tiene una compensación total anual de $455,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Latham & Watkins para el puesto de Undang-undang in New York City Area es $315,000.

