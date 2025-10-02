Direktori Syarikat
L&T Technology Services
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • United States

L&T Technology Services Jurutera Perisian Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di L&T Technology Services berjumlah $73K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan L&T Technology Services. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
Jumlah setahun
$73K
Tahap
L3
Asas
$70K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di L&T Technology Services?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at L&T Technology Services in United States sits at a yearly total compensation of $108,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at L&T Technology Services for the Jurutera Perisian role in United States is $70,000.

