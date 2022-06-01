Direktori Syarikat
Landor
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Landor Gaji

Gaji Landor berkisar dari $32,170 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $90,000 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Landor. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pemasaran
Median $90K
Akauntan
$78.4K
Pereka Produk
$32.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Landor is Pemasaran with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Landor

Syarikat Berkaitan

  • Databricks
  • Dropbox
  • Netflix
  • SoFi
  • Amazon
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain