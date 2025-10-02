Direktori Syarikat
Landmark Group
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Landmark Group Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Landmark Group berjumlah ₹1.38M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Landmark Group. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.38M
Tahap
L3
Asas
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Landmark Group?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Landmark Group in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,832,983. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Landmark Group untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru ialah ₹1,384,866.

