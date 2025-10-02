Direktori Syarikat
Lam Research
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • India

Lam Research Jurutera Perisian Gaji di India

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Lam Research berjumlah ₹2.06M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.06M
Tahap
L2
Asas
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lam Research?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Lam Research in India sits at a yearly total compensation of ₹5,426,508. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Jurutera Perisian role in India is ₹2,547,353.

Sumber Lain