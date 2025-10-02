Direktori Syarikat
Lam Research
Lam Research Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Lam Research berjumlah ₹2.06M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
₹2.06M
Tahap
L2
Asas
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lam Research?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Lam Research in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹5,426,508. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Bengaluru ialah ₹2,547,353.

Sumber Lain