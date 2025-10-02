Direktori Syarikat
Lam Research
Lam Research Pengurus Program Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Pengurus Program median in San Francisco Bay Area di Lam Research berjumlah $212K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Jumlah setahun
$212K
Tahap
L5
Asas
$154K
Stock (/yr)
$34K
Bonus
$23.5K
Tahun di syarikat
6 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lam Research?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Program at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Pengurus Program role in San Francisco Bay Area is $187,000.

