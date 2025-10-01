Direktori Syarikat
Lam Research
  • Gaji
  • Jurutera Bahan

  • Semua Gaji Jurutera Bahan

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Jurutera Bahan Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

$160K

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Bahan di Lam Research in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $210,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk peranan Jurutera Bahan in San Francisco Bay Area ialah $191,667.

