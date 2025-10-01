Direktori Syarikat
Lam Research
Lam Research Jurutera Elektrik Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$120K - $140K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$104K$120K$140K$149K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Elektrik at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $148,941. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Jurutera Elektrik role in San Francisco Bay Area is $104,386.

