  • Gaji
  • Jurutera Kimia

  • Semua Gaji Jurutera Kimia

  • Greater Taipei Area

Lam Research Jurutera Kimia Gaji di Greater Taipei Area

Pakej pampasan Jurutera Kimia median in Greater Taipei Area di Lam Research berjumlah NT$2.12M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lam Research. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$2.12M
Tahap
PE3
Asas
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$386K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lam Research?

NT$5.09M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Lam Research, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33.3% diperoleh dalam 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% diperoleh dalam 3rd-THN (33.30% tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Process Engineer

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Kimia di Lam Research in Greater Taipei Area berada pada jumlah pampasan tahunan NT$16,925,401. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lam Research untuk peranan Jurutera Kimia in Greater Taipei Area ialah NT$2,121,661.

