Lalamove Jurutera Perisian Gaji di Greater Hong Kong Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Hong Kong Area di Lalamove berjumlah HK$334K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Lalamove. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Jumlah setahun
HK$334K
Tahap
L2
Asas
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Lalamove?

HK$1.25M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Lalamove in Greater Hong Kong Area berada pada jumlah pampasan tahunan HKHK$3,493,986. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Lalamove untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Hong Kong Area ialah HKHK$2,412,249.

