Labelbox Jurutera Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in San Francisco Bay Area di Labelbox berjumlah $225K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Labelbox. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$225K
Tahap
L3
Asas
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Labelbox in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $281,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Labelbox untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $202,500.

