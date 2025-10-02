Direktori Syarikat
La Poste
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Paris Area

La Poste Jurutera Perisian Gaji di Greater Paris Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Paris Area di La Poste berjumlah €54.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan La Poste. Kemaskini terakhir: 10/2/2025

Pakej Median
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Jumlah setahun
€54.5K
Tahap
L2
Asas
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di La Poste?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di La Poste in Greater Paris Area berada pada jumlah pampasan tahunan €69,773. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di La Poste untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Paris Area ialah €51,985.

