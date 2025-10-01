Direktori Syarikat
Kyte Jurutera Perisian Gaji di Munich Metro Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Munich Metro Region di Kyte berjumlah €96.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyte. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Kyte
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Jumlah setahun
€96.4K
Tahap
L3
Asas
€96.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kyte?

€142K

Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Kyte in Munich Metro Region sits at a yearly total compensation of €110,581. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kyte for the Jurutera Perisian role in Munich Metro Region is €95,824.

