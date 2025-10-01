Direktori Syarikat
Kyte
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Germany

Kyte Jurutera Perisian Gaji di Germany

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Germany di Kyte berjumlah €96.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyte. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Kyte
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Jumlah setahun
€96.4K
Tahap
L3
Asas
€96.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kyte?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumber Lain