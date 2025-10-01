Direktori Syarikat
Kyriba
  • Warsaw Metropolitan Area

Kyriba Jurutera Perisian Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Warsaw Metropolitan Area di Kyriba berjumlah PLN 67.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyriba. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
PLN 67.5K
Tahap
L3
Asas
PLN 67.5K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kyriba?

PLN 160K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Kyriba in Warsaw Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 93,374. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kyriba untuk peranan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area ialah PLN 67,506.

Sumber Lain