Pampasan Jurutera Perisian in United States di Kyndryl berkisar dari $128K seyear untuk Band 6 hingga $193K seyear untuk Band 9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $122K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyndryl. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
