Direktori Syarikat
Kyndryl
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Spain

Kyndryl Jurutera Perisian Gaji di Spain

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Spain di Kyndryl berjumlah €37.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyndryl. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Barcelona, CT, Spain
Jumlah setahun
€37.2K
Tahap
L1
Asas
€37.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kyndryl?

€142K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan €26.7K+ (kadang kala €267K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Jurutera Perisian στην Kyndryl in Spain φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €57,045. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kyndryl για τον ρόλο Jurutera Perisian in Spain είναι €37,212.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Kyndryl

Syarikat Berkaitan

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain