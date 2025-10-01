Direktori Syarikat
Kyndryl
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Madrid Metropolitan Area

Kyndryl Jurutera Perisian Gaji di Madrid Metropolitan Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Madrid Metropolitan Area di Kyndryl berjumlah €38.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kyndryl. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Kyndryl
Site Reliability Engineer
Madrid, MD, Spain
Jumlah setahun
€38.8K
Tahap
Senior
Asas
€38.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kyndryl?

€142K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan €26.7K+ (kadang kala €267K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Kyndryl in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €57,045. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kyndryl untuk peranan Jurutera Perisian in Madrid Metropolitan Area ialah €38,794.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Kyndryl

Syarikat Berkaitan

  • Goldman Sachs
  • HPE
  • Cornerstone OnDemand
  • MoneyGram International
  • Primerica
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain