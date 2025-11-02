Direktori Syarikat
Kronos Research
Kronos Research Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Taiwan di Kronos Research berjumlah NT$1.89M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kronos Research. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Jumlah setahun
NT$1.89M
Tahap
-
Asas
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kronos Research?
Penyerahan Gaji Terkini
Penyerahan Gaji Terkini

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Kronos Research in Taiwan berada pada jumlah pampasan tahunan NT$10,086,066. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kronos Research untuk peranan Jurutera Perisian in Taiwan ialah NT$1,537,900.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Kronos Research

