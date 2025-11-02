Direktori Syarikat
Pakej pampasan Penganalisis Keselamatan Siber median di Kroll berjumlah CA$138K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kroll. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
Apakah tahap kerjaya di Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di Kroll berada pada jumlah pampasan tahunan CA$175,216. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kroll untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah CA$92,615.

Sumber Lain