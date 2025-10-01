Direktori Syarikat
KPN
KPN Saintis Data Gaji di Greater Amsterdam Area

Pakej pampasan Saintis Data median in Greater Amsterdam Area di KPN berjumlah €58.5K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan KPN. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Jumlah setahun
€58.5K
Tahap
hidden
Asas
€58.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di KPN?

€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Penyerahan Gaji Terkini

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Saintis Data at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €74,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the Saintis Data role in Greater Amsterdam Area is €58,474.

