Konica Minolta
Konica Minolta Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di Konica Minolta berjumlah $77K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Konica Minolta. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
Jumlah setahun
$77K
Tahap
Software Engineer I
Asas
$77K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Konica Minolta?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Konica Minolta in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $80,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Konica Minolta untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $77,000.

Sumber Lain