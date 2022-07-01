Known Gaji

Gaji Known berkisar dari $35,175 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $161,190 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Known . Dikemas kini terakhir: 10/22/2025