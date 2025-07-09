Knight Frank Gaji

Gaji Knight Frank berkisar dari $33,322 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $125,648 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Knight Frank . Dikemas kini terakhir: 10/22/2025