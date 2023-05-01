Knak Gaji

Gaji Knak berkisar dari $89,197 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $92,535 untuk Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Knak . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025