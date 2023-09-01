KKCompany Gaji

Julat gaji KKCompany adalah dari $36,568 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $83,465 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja KKCompany . Terakhir dikemas kini: 8/23/2025