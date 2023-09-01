Direktori Syarikat
KKCompany
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

KKCompany Gaji

Julat gaji KKCompany adalah dari $36,568 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Projek di hujung bawah hingga $83,465 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja KKCompany. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $54K
Pengurus Projek
$36.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$83.5K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Kõrgeima palgaga roll KKCompany on Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $83,465. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
KKCompany mediaan aastane kogukompensatsioon on $53,992.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk KKCompany

Syarikat Berkaitan

  • Apple
  • Intuit
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Square
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain