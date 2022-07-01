Direktori Syarikat
Kitware
Kitware Gaji

Julat gaji Kitware adalah dari $127,000 dalam pampasan total tahunan untuk Jurutera Perisian di hujung bawah hingga $293,525 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Kitware. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $127K
Pengurus Sains Data
$294K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$205K

Soalan Lazim

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kitware adalah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $293,525. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Kitware adalah $204,820.

Sumber Lain