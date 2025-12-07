Direktori Syarikat
Kent Hospital
Kent Hospital Doktor Gaji

Purata jumlah pampasan Doktor in United Kingdom di Kent Hospital berkisar dari £90.8K hingga £127K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kent Hospital. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$132K - $160K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$122K$132K$160K$171K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Kent Hospital?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Doktor di Kent Hospital in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £126,947. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kent Hospital untuk peranan Doktor in United Kingdom ialah £90,833.

Sumber Lain

