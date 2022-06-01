Kelly Services Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji Kelly Services adalah dari $29,371 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $102,485 untuk Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Kelly Services. Terakhir dikemas kini: 8/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $97K
Pengambilan Pekerja
Median $65K
Pengurus Operasi Perniagaan
$77.6K

Saintis Data
$47.8K
Sumber Manusia
$32.1K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$29.4K
Pemasaran
$102K
Kepercayaan dan Keselamatan
$87.4K
Soalan Lazim

Den høyest betalende rollen rapportert hos Kelly Services er Pemasaran at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $102,485. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Kelly Services er $71,305.

