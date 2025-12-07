Direktori Syarikat
Keela
Keela Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in Canada di Keela berkisar dari CA$95.9K hingga CA$134K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Keela. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$75.6K - $91.6K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$69.7K$75.6K$91.6K$97.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Keela?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Keela in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$134,087. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Keela untuk peranan Perekrut in Canada ialah CA$95,942.

Sumber Lain

