Direktori Syarikat
KCI Technologies
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

KCI Technologies Gaji

Gaji KCI Technologies berkisar dari $56,441 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Awam di peringkat rendah hingga $97,594 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas KCI Technologies. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Awam
$56.4K
Jurutera Mekanikal
$69.7K
Jurutera MEP
$83.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Projek
$97.6K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di KCI Technologies ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $97,594. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di KCI Technologies ialah $76,615.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk KCI Technologies

Syarikat Berkaitan

  • Amazon
  • Intuit
  • Apple
  • Tesla
  • Dropbox
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain