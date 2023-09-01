KCI Technologies Gaji

Gaji KCI Technologies berkisar dari $56,441 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Awam di peringkat rendah hingga $97,594 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas KCI Technologies . Dikemas kini terakhir: 9/15/2025