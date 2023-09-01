Direktori Syarikat
KBTG
KBTG Gaji

Julat gaji KBTG adalah dari $10,841 dalam pampasan total tahunan untuk Penyelidik UX di hujung bawah hingga $44,087 untuk Pemasaran di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja KBTG. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $22.1K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
Median $17.4K
Penganalisis Perniagaan
$24.9K

Pemasaran
$44.1K
Pengurus Produk
$30.1K
Penganalisis Keselamatan Siber
$32.7K
Penyelidik UX
$10.8K
Soalan Lazim

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại KBTG là Pemasaran at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $44,087. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại KBTG là $24,875.

