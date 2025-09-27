Direktori Syarikat
Kavak
Kavak Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Mexico di Kavak berjumlah MX$879K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kavak. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Kavak
Software Engineer
Mexico, DF, Mexico
Jumlah setahun
MX$879K
Tahap
L3
Asas
MX$879K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kavak?

MX$3.09M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Kavak in Mexico berada pada jumlah pampasan tahunan MXMX$54,006,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kavak untuk peranan Jurutera Perisian in Mexico ialah MXMX$16,997,159.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Kavak

