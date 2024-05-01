Direktori Syarikat
Kavak
Kavak Gaji

Gaji Kavak berkisar dari $26,268 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $156,780 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Kavak. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $45.5K
Saintis Data
$68.4K
Sumber Manusia
$36K

Pengurus Produk
$26.3K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$157K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Kavak ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $156,780. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kavak ialah $45,490.

