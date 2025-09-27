Direktori Syarikat
Pakej pampasan Cybersecurity Analyst median di Kasasa berjumlah $130K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kasasa. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Pakej Median
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Jumlah setahun
$130K
Tahap
-
Asas
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kasasa?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk jobFamilies.Cybersecurity Analyst di Kasasa berada pada jumlah pampasan tahunan $130,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kasasa untuk peranan jobFamilies.Cybersecurity Analyst ialah $130,000.

Sumber Lain