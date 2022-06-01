Direktori Syarikat
KAR Global
Bekerja di sini? Tuntut Syarikat Anda

KAR Global Gaji

Julat gaji KAR Global adalah dari $73,365 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $225,120 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja KAR Global. Terakhir dikemas kini: 8/23/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan secara konsisten mencapai peningkatan RM600k+ (kadang-kadang RM6 juta+).Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $115K
Pengurus Produk
Median $96.4K
Saintis Data
$101K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$73.4K
Pereka Produk
$116K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$225K
Pengurus Program Teknikal
$141K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at KAR Global is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KAR Global is $115,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan ditemui untuk KAR Global

Syarikat Berkaitan

  • Ogilvy
  • Attain
  • Technomics
  • Digital Asset
  • Transfix
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain